Kars’ta tarlalar sürülüyor

Kars’ta çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiler de tarlalarını sürüp, ekin ekimi için ilk hazırlıklarını yapmak üzere tarlarının yolunu tuttu. Tarlalarını sürmeye başlayan çiftçiler, bir taraftan tarla sürerken, diğer taraftan da ekim yapmak için hazırlık yapıyor.

Tarlalarını sürmeye başladıklarını ifade eden çiftçiler, “Kış uzun ve zor geçiyor. Havalar biraz da olsa ısınmaya başladı. Bizlerde tarlalarımızı sürmeye başladık. Ancak zaman zaman yağmur ve rüzgar işlerimizi aksatıyor. Tarla sürüm işlerimizi tamamlandıktan sonra inşallah ekinlerimiz de ekeceğiz” dediler.

Her şeyi 3 aya sığdırdıklarına dikkat çeken çiftçiler, “Kış uzun, yaz kısa, her şeyimizi 3 aya sığdırıyoruz. Ekim, bakım ve mahsul toplama 3 ayda yapılıyor. İşimiz zor Allah yardımcımız olsun. Şuan sadece tarlalarımızı sürüyoruz. 15’inden sonra inşallah tohumlarımızı toprakla buluşturacağız. Bereketli bir yıl olmasını ümit ediyoruz” diye konuştular.

Öte yandan Kars’ta tarlalarını sürmeye başlayan çiftçiler, bir birlerine yardım da ediyor, sabah erken saatlerde başlayan tarla sürümleri akşama kadar devem ediyor. İşleri bitiren çiftçiler, evlerinin yolunu tutuyor.