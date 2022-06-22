banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran 2022
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda

Kars’ta tarihi mezarlık yok oluyor

Kars’ta üzerinde haç işaretleri bulunan tarihi mezarlar yok oluyor.

KARS 22.06.2022, 14:48
Kars’ta tarihi mezarlık yok oluyor

Kars’ta üzerinde haç işaretleri bulunan tarihi mezarlar yok oluyor.

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Ruslar tarafından tabya ile mezarlık olarak kullanılan ve üzerinde farklı şekillerde haç işareti bulunan mezarlar, ya define avcıları tarafından kazılmış, ya da bölgede hayvan otaran çobanlar tarafından kırılmış bir şekilde bulunuyor.

Yöre halkı arasında Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bölgede üzerine haç figürlerinin kazılı olduğu çeşitli büyüklüklerde mezar taşları bulunuyor. Mezar taşlarının yanı sıra, yarı işlenmiş, çoğu kısmen veya tamamen toprağa gömülü, bina yapımlarında kullanılan taş bloklar ile köşe taşları da görenlerin dikkatini çekiyor.

Üçler Mahallesi’nde bulunan ve çok sayıda üzeri haçlı mezar taşlarının Kars turizmine kazandırılması isteyen vatandaşlar, bu mezarların olduğu bölgenin koruma altına alınması gerektiğine dikkat çektiler.

Kars’ta eski Üçler Mahallesi’nde bulunan ve yıkılmak üzere olan kilisesin hemen önünde bulunan mezarlar birçoğunun altı da kazılmış vaziyette bulunuyor.

Yorumlar (0)
27°
açık