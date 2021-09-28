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Kars’ta sonbahar güzelliği

Kars, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

KARS 28.09.2021, 09:36
Kars’ta sonbahar güzelliği

Kars, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

Kentte ağaçlardan dökülen altın rengi yapraklar ve sararan ağaçların arasında kalan sokaklar, sonbaharda insanı adeta büyülüyor. Yeşil ve sarının çeşitli tonlarına bürünen Kars, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da uğrak yeri oluyor.

Kent merkezinde de sonbaharın eşsiz güzelliğiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Rüzgarın etkisiyle savrulan yapraklar, yeşil ve sarı renkleriyle Karslılara doya doya sonbaharı yaşıyor.

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