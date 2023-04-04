Kars’ta Sokak hayvanlarının tedavileri yapılıyor

Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün talimatıyla hayata geçirilen “Hayvan Sağlığı Mobil Aracı Projesi” çalışmaları 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları gününde Selimde devam ediyor.

Bütçesi Kars İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile ortak yürütülen proje, Türkiye’de ilk olma özelliği de taşıyor.

Hayvan Sağlığı Mobil aracıyla, Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası bünyesinde görev yapmakta olan 2 Veteriner Hekim tarafından bugüne kadar Kars genelinde toplam 487 kısırlaştırma ve çipleme ile 3 bin 610 kuduz aşısı uygulandı.

Hayvan Sağlığı Mobil Aracı’yla yapılan kısırlaştırma, küpeleme, çip uygulaması, kuduz aşısı uygulaması ve tedavi-rehabilitasyon hizmetleri vatandaşlar tarafından da büyük ilgi ve memnuniyetle karşılanıyor.

Söz konusu proje ile bugün "Hayvan Sağlığı Mobil Aracı" ve görevli veteriner hekimler Kars’ın Selim ilçesinde Belediye Geçici Hayvan Bakımevi yapacakları aşılama ve rehabilitasyon çalışmalarına Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül’de katıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ödül yaptığı açıklamada "Bugün 4 nisan Dünya Sokak Hayvanları günü olma özelliği taşıyor. Bu vesileyle ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan "Hayvan Sağlığı Mobil Aracı" projemiz ile Kars şehir merkezinde bulunan sahipsiz hayvan sayısının sabitlenmesi için populasyon kontrolü, populasyon kontrolü için kısırlaştırma faaliyetlerinin aralıksız devam etmesini planlıyoruz. Kars Valimiz Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars İl Özel İdaresi tarafından bütçelendirilen ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak bizim de 2 adet veteriner hekim üyemizi görevlendirdiğimiz bu projemiz çerçevesinde bugün Selim ilçemizde projede görevli veteriner hekimlerimizin yaptığı çalışmalarını yerinde incelemek ve onlara çalışmalarında destek vermek için buradayız” dedi.

Ödül, “Selim ilçe merkezinde bulunan köylerinde bulunan 52 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi. Yarın operasyon sonrası bakım ve sağlık taraması için yine Selim ilçesine gelecek ekiplerimiz. Hem şehir merkezinde Kars Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde hem de Hayvan Sağlığı Mobil Aracı aracılığıyla köylerde yürüttüğümüz sahipsiz hayvan kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarımız için tüm muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan destek rica ediyoruz” diye konuştu.