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Kars’ta silajlık mısırın hasadı yapılıyor
Kars’ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı başladı.
KARS 12.10.2022, 13:22
Kars’ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı başladı.
Verimli topraklara sahip Kars’ta bu yıl etkili olan yağışlarla sulu alanlara ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürdü.
Yaz boyunca yetiştirilen mısırın hasadı traktörlerle yapılıyor. Yapılan hasat sonrası silajları stoklayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamış olacak.
Tarlada hasadı yapılan mısırı köylüler daha sonra traktörlere doldurularak evlerine taşıyor.
Kars genelinde birçok noktada ekilen mısır, kışın hayvanlara veriliyor.