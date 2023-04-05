Kars’ta şiir okuma ve bilgi yarışmasının finalistleri belli oldu

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir okuma ve bilgi yarışmasının finalistleri belli oldu.

Türk Polis Teşkilatımızın 178. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen “Sesimiz Emniyette Şiir” ezberden şiir okuma yarışması ön eleme heyecanı ile başladı. 17 farklı ortaokuldan 63 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada rakiplerini eleyerek finale kalan 10 öğrenci belli oldu.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın talimatıyla Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü nedeniyle kent genelinde çeşitli etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde “Sesimiz Emniyette Şiir” ezberden şiir okuma yarışması 3-4 Nisan 2023 günleri ön eleme heyecanı ile başladı. 17 farklı ortaokuldan 63 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ön eleme heyecanında finale kalan 10 öğrenci 13 Nisan 2023 günü saat 14.30’da İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ayrıca yine İl Emniyet Müdürlüğü’nce 26 okul arasında düzenlenen bilgi yarışmasında Bahçeşehir Koleji, Özel Çelik

Başarı Koleji, Mihralibey Ortaokulu ve Yenişehir Orta Okulu finale kaldı. Finale kalan okullar 11 Nisan 2023 günü saat:14.30’ da İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek final yarışmasında ter dökecek.