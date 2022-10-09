Kars’ta şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Kars ve çevresi için şiddetli yağmur uyarısında bulundu.

Kars’ın Kağızman, Sarıkamış, Selim ilçelerinin öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğine dikkat çekilen uyarıda, hava sıcaklığının 4 ile 6 derece düşeceğine dikkat çekildi.

Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Bölgemiz genelinde sabah saatleri itibariyle yağışların yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Kars ve Ağrı çevrelerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.