Kars’ta şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Kars için şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda soba zehirlenmelerine dikkat çekildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Iğdır’da aralıklı sağanak yağış, Kars ve Ağrı’da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kars genelinde beklenilen kuvvetli rüzgardan kaynaklı meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.