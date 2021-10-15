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Kars’ta sıcak hava küçükbaş hayvanlara yaradı

Kars’ta, hava sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi, küçükbaş hayvanlara yaradı.

KARS 15.10.2021, 15:09
Kars’ta sıcak hava küçükbaş hayvanlara yaradı

Kars’ta, hava sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi, küçükbaş hayvanlara yaradı.

Bahar havasının sürdüğü kentte, hayvanlar meralarda otlamaya devam ediyor.

Havaların soğumasıyla birlikte her yıl Ekim ve Kasım aylarında ağıllara geçen küçükbaş hayvanlar, bahar havasının yaşandığı kentte sahipleri tarafından meralarda otlatılıyor.

Dikme köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar, “Mevsimlerde yaşanan değişiklik nedeniyle bu yıl hayvanları dışarıda kalma süresi uzadı. Bahar havasının bize çok faydası var. Hayvanlarımızın karınlarını dışarıda doyuyor” dedi.

Kars’ta son gülerde etkili olan bahar havası koyunlar yeniden meralarda otlamasına sağladı. Vatandaşlar havalar bu şekilde devam ederse kar yağana kadar hayvanları dışarıda otlatacaklarını kaydettiler.

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