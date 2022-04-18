Kars’ta sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı

Kars’ta kar sularının eriyerek hızlı bir şekilde doldurduğu Kars Baraj Gölü havzasında bulunan boşaltılan Boğazköy’ün camisinin minaresi suyun şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Her yıl baraj kapakları kapatılınca su debisinin yükselmesiyle birlikte minaresine kadar suya gömülen cami, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyordu.

Sular içerisinde kartpostal görüntüler ortaya çıkaran caminin minaresi yoğun kar yağışı sonrası eriyen kar sularının birden baraj gölünü doldurması sonrasında oluşan basınç ve baskıya daha fazla dayanamayan minare yıkılarak baraj suları içerisinde kayboldu.

Boğazköy camisinin minaresinin yıkılmasıyla birlikte baraj gölün etrafında sadece ağaçlar kaldı.