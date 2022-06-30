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Kars’ta şehiriçi yollarda sıcak asfalt atılıyor

Kars’ta şehir içi yollarda sıcak asfalt çalışmaları başladı. Belediye ekiplerin asfalt söküm makinesiyle sökülen yollar yeniden sıcak asfalt oluyor.

KARS 30.06.2022, 12:04 30.06.2022, 12:17
Kars’ta şehiriçi yollarda sıcak asfalt atılıyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca 2022 yılı yol yapım ve altyapı çalışmaları çerçevesinde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt serim çalışması Halitpaşa Caddesi Eski Garajlar bölgesinden başladı.

Halitpaşa Caddesi’nde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çalışmaların biran evvel bitirilmesini istedi. Öksüz, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Öte yandan Kars’ta geçen yıl yapılan ve deformasyona uğrayan yollar başta olmak üzere kent merkezinde enerji nakil hatlarının yer altına alınması projesi bağlamında bulunan bölgeler belediye ekiplerince Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) yol yapım, kilit parke yol, kaldırım ile bazalt kaldırım çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

#Kars
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