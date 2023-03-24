Kars’ta “Seçim Güvenliği Eğitimi”leri başladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi, kanun dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde görevli personele "Seçim Güvenliği Eğitimi" veriliyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimlerde seçimlerde yapılması ve alınması gereken önlemler anlatılıyor. Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.