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Kars’ta saman satıcıları denetlendi

Kars’ta etkili olan kuraklıktan dolayı yaşanan kaba yem ve saman sıkıntısı yetkilileri harekete geçirdi. Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, Saman Pazarı’nda denetleme yaptı.

KARS 18.06.2021, 09:10
Kars’ta saman satıcıları denetlendi

Kars’ta etkili olan kuraklıktan dolayı yaşanan kaba yem ve saman sıkıntısı yetkilileri harekete geçirdi. Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, Saman Pazarı’nda denetleme yaptı.

Son dönemlerde Kars’ta yaşanan saman ve kaba yem fiyatlarındaki artışı bahane ederek, fahiş fiyat uygulaması yapan satıcılara Vali Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ile beraber sahada gerekli inceleme ve denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde saman ve kaba yem fiyatlarının artırılmaması konusunda satıcılar uyarıldı. Uyarılara rağmen kaba yem ve samanı çiftçilere fahiş fiyatla sattığı tespit edilen satıcılara cezai işlem yapılacak.

Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ekipler, Saman Pazarı’nda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
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