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Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakayı ele verdi
KARS’TA SAHTE ALTIN SİKKE DOLANDIRICILARI YAKAYI ELE VERDİ(KARS-İHA)
KARS 07.10.2020, 10:24
Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakalandı. Yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Kağızman ve Digor’da sahte altın sikke dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Digor’da bin 955, Kağızman’da 585 olmak üzere toplam 2 bin 540 adet sahte altın sikke ele geçirilerek incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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