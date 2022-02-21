banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
Borsa haftaya yükselişle başladı!
Borsa haftaya yükselişle başladı!
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü

Kars’ta Şahin Kara Şahin’in hayatı kitaba alındı

Kars’ın öncü halk sanatçısı Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri kitaba alındı.

KARS 21.02.2022, 14:38
Kars’ta Şahin Kara Şahin’in hayatı kitaba alındı

Kars’ın öncü halk sanatçısı Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri kitaba alındı.

Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri “Türk Müziğinde İz Bırakanlar II” Adlı Akademik Kitapta Dr. Koray İlgar ve Dr. Sibel Polat ortaklığında İşlendi.

Trabzon Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Koray İlgar ile Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Sibel Polat ortaklığında hazırlanan “Kars’ın Yöresel Müzik Kültürüne Kazandırdıkları Bağlamında Öncü ve Emektar Bir Halk Sanatçısı Olarak Şahin Kara Şahin: Yaşamı, Sanatçı Kimliği, İcraatları ve Eserleri” başlıklı araştırma konusu, editörlüğünü İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ünal İmik ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sinan Haşhaş’ın yaptığı, “Türk Müziğinde İz Bırakanlar II”adlı kitapta bir bölüm olarak yerini aldı.

Müzik alanında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından Türk müziğine önemli ve dikkat çeken hizmetleri bulunan 18 unutulmaz sanatçı farklı yönleri ile birlikte geniş kapsamlı olarak işlendi.

Kitapta, günümüzde kapalı olan TRT Kars İl Radyosu’nun bir zamanlar Serhatten Sesler Korosu adıyla kendisi ve öğrencilerinin yer aldığı programın gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan Kars’ın unutulmaz ve değerli şahsiyetlerinden birisi olan halk sanatçısı Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri ilk defa tüm ayrıntılarıyla birlikte adı geçen kitapta anlatıldı.

Dr. Koray İlgar ve Dr. Sibel Polat, Şahin Kara Şahin’in yaşadığı dönemde Kars’ta gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere ışık tutması nedeniyle tarihsel bir niteliğe de sahip olan araştırma konusunun Türk Halk Müziği alanına önemli katkılar sağlayacağını özellikle vurgulayarak, sanatçının tüm yönlerini ayrıntılı şekilde araştırmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Kars yöresine kültürel ve sanatsal anlamda kazandırdıkları nedeniyle çalışmamıza ilişkin araştırma konusu olarak seçilen Şahin Kara Şahin’i çeşitli yönleri ile ele alarak onun doğru ve nitelikli bir anlatım yoluyla kamuya tanıtılmasını amaçlandı.

Kars’ın yöresel müzik kültürüne ettiği büyük hizmetleri ve bu anlamda sağladığı değerli katkıları dolayısıyla bir öncü niteliği kazanan, kısıtlı olanaklar ve zor koşullar altında bile sanatını icra etmek adına ilk gençlik yıllarından vefatına kadar sebat ve kararlılıkla mücadele vermiş çok çalışkan ve emektar bir halk sanatçısı olan Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri isimli ana başlıklara yer vermekle birlikte, Şahin Kara Şahin’in çeşitli özelliklerini söz konusu bu unsurlar kapsamında oluşturduğumuz alt başlıklarda da ele aldık ve sanatçının bu özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalıştık. Ayrıca çalışmamızın ‘Ekler’ bölümünde Şahin Kara Şahin ile ailesine ait çeşitli fotoğraflara ve belgeler yer aldı.

Araştırmalarımızın sonucunda elde ettiğimiz bulguların ışığında, Şahin Kara Şahin’in Kars yöresinin Türk halk müziği kültürüne büyük hizmetlerde bulunduğunu ve aynı zamanda Karslılar tarafından da çok sevilen ve saygı duyulan önemli bir şahsiyet olduğunu; Şahin Kara Şahin’in müziğe karşı olan büyük tutkusunun da son nefesine kadar bu kültüre ve sanata hizmet etmesinin asıl nedeni olduğunu tespit ettik. Yaşadığı dönemin tüm imkânsızlıklarına rağmen Şahin Kara Şahin’in sanatını icra edebilmek uğruna verdiği mücadelesi ise bize göre gerçekten takdire şayandır. Bu anlamda da sağlığında yetenekli, çok yönlü ve başarılı bir kişi olan Şahin Kara Şahin’in günümüzde müzik eğitimi verilen kurumlarda tanıtılması gereken önemli bir kültür ve sanat insanı olduğunu da özellikle vurgulamak ve belirtmek isteriz.

Şahin Kara Şahin yetiştirdiği öğrencilerinin yanı sıra, kendi çocuklarını da sanatçı olarak yetiştirmiştir. Büyük oğlu Salih Şahin de bir süre TRT Kars İl Radyosu’nda saz sanatçısı olarak çalışmıştır. Babası gibi çok yönlü bir insan olan Salih Şahin, halen Kars’ta “Şahin Müzik Evi” adıyla müzik alanındaki faaliyetlerine aktif bir şekilde devam ederek öğrenci yetiştirmekte; bunun yanı sıra da derleme, koro çalışmaları ve saz imalatı da yapmaktadır. Oğullarından Burhan Şahin TRT Ankara Radyosu’ndan tar sanatçısı olarak emekli olurken, Şahin Kara Şahin’in diğer oğulları olan Adnan Şahin ve Kemal Şahin de Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda tar sanatçısı olarak görevlerini sürdürmektedirler.

Araştırma sürecinde sözlü kaynaklardan; Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Emekli TRT Kars Radyosu Müdürü Abbas Erdoğan’ın, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Emekli TRT Radyosu Teknik Personeli Ahmet Erdoğan’ın, Şahin Kara Şahin’in Öğrencisi Ses Sanatçısı Ahmet Demirkan’ın, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Müzisyen Atilla Üstündağ’ın, Kars Yöresi Mahalli Sanatçısı Gökhan Azizoğlu’nun, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Muharrem Tarhanlı’nın, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Emekli TRT Kars Radyosu Muhabiri ve TRT Teleks Operatörü Necef Ölçek’in, Şahin Kara Şahin’in Oğlu Emekli Matematik Öğretmeni, Profesyonel Gazeteci-Yazar, Eğitimci ve Müzisyen Salih Şahin’in, Şahin Kara Şahin’in amcasının oğlu Sabri Şahin’in, Şahin Kara Şahin’in Öğrencisi Saz Sanatçısı Yılmaz Metin’in, Kars Yöresi Halk Ozanlarından Âşık Arif Tellioğlu’nun ve Kars Yöresi Halk Ozanlarından Âşık İlgar Çiftçioğlu’nun sanatçıya ilişkin kişisel görüşlerine, düşüncelerine ve anekdotlarına başvurduk. Ayrıca Kars’ın meşhur halk ozanlarından rahmetli Âşık Şeref Taşlıova’nın da 9 Ekim 2006 tarihinde Ölçek Gazetesi için kaleme aldığı “Türküler Öksüz Kaldı” başlıklı köşe yazısında, emektar bir halk sanatçısı olan Şahin Kara Şahin’in Kars yöresinin müzik kültürüne yaptığı hizmetlerine, onun sanatçı, koro şefi ve eğitimci kimliğine ve ayrıca zamansız vefatına ilişkin üzüntüsüyle birlikte kendi düşüncelerini ve duygularını dile getirdiği yazısına da kitap bölümünde özellikle yer verildi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 50
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 25 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14