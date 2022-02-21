Kars’ta Şahin Kara Şahin’in hayatı kitaba alındı

Kars’ın öncü halk sanatçısı Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri kitaba alındı.

Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri “Türk Müziğinde İz Bırakanlar II” Adlı Akademik Kitapta Dr. Koray İlgar ve Dr. Sibel Polat ortaklığında İşlendi.

Trabzon Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Koray İlgar ile Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Sibel Polat ortaklığında hazırlanan “Kars’ın Yöresel Müzik Kültürüne Kazandırdıkları Bağlamında Öncü ve Emektar Bir Halk Sanatçısı Olarak Şahin Kara Şahin: Yaşamı, Sanatçı Kimliği, İcraatları ve Eserleri” başlıklı araştırma konusu, editörlüğünü İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ünal İmik ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sinan Haşhaş’ın yaptığı, “Türk Müziğinde İz Bırakanlar II”adlı kitapta bir bölüm olarak yerini aldı.

Müzik alanında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından Türk müziğine önemli ve dikkat çeken hizmetleri bulunan 18 unutulmaz sanatçı farklı yönleri ile birlikte geniş kapsamlı olarak işlendi.

Kitapta, günümüzde kapalı olan TRT Kars İl Radyosu’nun bir zamanlar Serhatten Sesler Korosu adıyla kendisi ve öğrencilerinin yer aldığı programın gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan Kars’ın unutulmaz ve değerli şahsiyetlerinden birisi olan halk sanatçısı Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri ilk defa tüm ayrıntılarıyla birlikte adı geçen kitapta anlatıldı.

Dr. Koray İlgar ve Dr. Sibel Polat, Şahin Kara Şahin’in yaşadığı dönemde Kars’ta gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere ışık tutması nedeniyle tarihsel bir niteliğe de sahip olan araştırma konusunun Türk Halk Müziği alanına önemli katkılar sağlayacağını özellikle vurgulayarak, sanatçının tüm yönlerini ayrıntılı şekilde araştırmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Kars yöresine kültürel ve sanatsal anlamda kazandırdıkları nedeniyle çalışmamıza ilişkin araştırma konusu olarak seçilen Şahin Kara Şahin’i çeşitli yönleri ile ele alarak onun doğru ve nitelikli bir anlatım yoluyla kamuya tanıtılmasını amaçlandı.

Kars’ın yöresel müzik kültürüne ettiği büyük hizmetleri ve bu anlamda sağladığı değerli katkıları dolayısıyla bir öncü niteliği kazanan, kısıtlı olanaklar ve zor koşullar altında bile sanatını icra etmek adına ilk gençlik yıllarından vefatına kadar sebat ve kararlılıkla mücadele vermiş çok çalışkan ve emektar bir halk sanatçısı olan Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserleri isimli ana başlıklara yer vermekle birlikte, Şahin Kara Şahin’in çeşitli özelliklerini söz konusu bu unsurlar kapsamında oluşturduğumuz alt başlıklarda da ele aldık ve sanatçının bu özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalıştık. Ayrıca çalışmamızın ‘Ekler’ bölümünde Şahin Kara Şahin ile ailesine ait çeşitli fotoğraflara ve belgeler yer aldı.

Araştırmalarımızın sonucunda elde ettiğimiz bulguların ışığında, Şahin Kara Şahin’in Kars yöresinin Türk halk müziği kültürüne büyük hizmetlerde bulunduğunu ve aynı zamanda Karslılar tarafından da çok sevilen ve saygı duyulan önemli bir şahsiyet olduğunu; Şahin Kara Şahin’in müziğe karşı olan büyük tutkusunun da son nefesine kadar bu kültüre ve sanata hizmet etmesinin asıl nedeni olduğunu tespit ettik. Yaşadığı dönemin tüm imkânsızlıklarına rağmen Şahin Kara Şahin’in sanatını icra edebilmek uğruna verdiği mücadelesi ise bize göre gerçekten takdire şayandır. Bu anlamda da sağlığında yetenekli, çok yönlü ve başarılı bir kişi olan Şahin Kara Şahin’in günümüzde müzik eğitimi verilen kurumlarda tanıtılması gereken önemli bir kültür ve sanat insanı olduğunu da özellikle vurgulamak ve belirtmek isteriz.

Şahin Kara Şahin yetiştirdiği öğrencilerinin yanı sıra, kendi çocuklarını da sanatçı olarak yetiştirmiştir. Büyük oğlu Salih Şahin de bir süre TRT Kars İl Radyosu’nda saz sanatçısı olarak çalışmıştır. Babası gibi çok yönlü bir insan olan Salih Şahin, halen Kars’ta “Şahin Müzik Evi” adıyla müzik alanındaki faaliyetlerine aktif bir şekilde devam ederek öğrenci yetiştirmekte; bunun yanı sıra da derleme, koro çalışmaları ve saz imalatı da yapmaktadır. Oğullarından Burhan Şahin TRT Ankara Radyosu’ndan tar sanatçısı olarak emekli olurken, Şahin Kara Şahin’in diğer oğulları olan Adnan Şahin ve Kemal Şahin de Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda tar sanatçısı olarak görevlerini sürdürmektedirler.

Araştırma sürecinde sözlü kaynaklardan; Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Emekli TRT Kars Radyosu Müdürü Abbas Erdoğan’ın, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Emekli TRT Radyosu Teknik Personeli Ahmet Erdoğan’ın, Şahin Kara Şahin’in Öğrencisi Ses Sanatçısı Ahmet Demirkan’ın, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Müzisyen Atilla Üstündağ’ın, Kars Yöresi Mahalli Sanatçısı Gökhan Azizoğlu’nun, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Muharrem Tarhanlı’nın, Şahin Kara Şahin’in İş Arkadaşı Emekli TRT Kars Radyosu Muhabiri ve TRT Teleks Operatörü Necef Ölçek’in, Şahin Kara Şahin’in Oğlu Emekli Matematik Öğretmeni, Profesyonel Gazeteci-Yazar, Eğitimci ve Müzisyen Salih Şahin’in, Şahin Kara Şahin’in amcasının oğlu Sabri Şahin’in, Şahin Kara Şahin’in Öğrencisi Saz Sanatçısı Yılmaz Metin’in, Kars Yöresi Halk Ozanlarından Âşık Arif Tellioğlu’nun ve Kars Yöresi Halk Ozanlarından Âşık İlgar Çiftçioğlu’nun sanatçıya ilişkin kişisel görüşlerine, düşüncelerine ve anekdotlarına başvurduk. Ayrıca Kars’ın meşhur halk ozanlarından rahmetli Âşık Şeref Taşlıova’nın da 9 Ekim 2006 tarihinde Ölçek Gazetesi için kaleme aldığı “Türküler Öksüz Kaldı” başlıklı köşe yazısında, emektar bir halk sanatçısı olan Şahin Kara Şahin’in Kars yöresinin müzik kültürüne yaptığı hizmetlerine, onun sanatçı, koro şefi ve eğitimci kimliğine ve ayrıca zamansız vefatına ilişkin üzüntüsüyle birlikte kendi düşüncelerini ve duygularını dile getirdiği yazısına da kitap bölümünde özellikle yer verildi.