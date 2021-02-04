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Kars’ta sağlık filosuna 4 ambulans daha katıldı

Sağlık Bakanlığınca Kars’a gönderilen tam donanımlı 4 ambulans, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni ambulanslarla birlikte Kars’ta tam donanımlı 4x4 ambulans sayısı 46’ya yükseldi.

KARS 04.02.2021, 13:17 04.02.2021, 14:14
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Kars’ta sağlık filosuna 4 ambulans daha katıldı

Sağlık Bakanlığınca Kars’a gönderilen tam donanımlı 4 ambulans, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni ambulanslarla birlikte Kars’ta tam donanımlı 4x4 ambulans sayısı 46’ya yükseldi.

Kars Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen tam donanımlı 4 ambulansın anahtarları, Hekimevi önünde düzenlenen törenle şoförlerine verildi.

Hekimevi önünde düzenlenen törene, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, “İlimiz il ve ilçe merkezlerinde bulunan 16 Acil Sağlık İstasyonu’nda toplam 265 personel, 73 UMKE personeli ve 42 ambulansla hizmet verilmektedir. Bu ambulanslardan 5 tanesi paletli ambulanstır. Ambulansa sayımızın bugün itibariyle 46’ya yükselmesiyle daha iyi hizmet vermeye devam edilecektir. Ayrıca ilimizdeki vatandaşlarımıza gerek görüldüğünde helikopter ambulans, uçak ambulansa hizmetleri de bakanlığımızca verilmektedir. İlimizde 2019 yılında toplamda 28 bin 540 hasta ve yaralıya 112 acil sağlık hizmeti sunulmuşken, 2020 yılında bu sayı 37 bin 263’e yükselmiştir” dedi.

Türkiye’nin sağlık sektöründe yatırımlarının hızla devam ettiğini ifade eden Kars Valisi Türker Öksüz ise, “Biliyorsunuz Covid-19 salgını nedeniyle hem dünya, hem ülkemiz sıkıntılı bir süreci geçiriyor. Ama bu sıkıntılı sürece rağmen bu salgını yönetme konusunda çok büyük bir başarı gösterdi. Her alanda, kamu yatırımları, devlet hizmetleri devam ederken, bir yandan da sağlık sektöründe her zamankinden daha büyük bir hızla yatırımlarımız devam ediyor, hizmetler devam ediyor. Sağlık alanında ülkemiz çok büyük ilerlemeler kaydetti. Önemli yatırımlar yaptı. Bir yandan salgın hastaneleri inşa edildi. Bir yandan da bölge hastaneleri, şehir hastaneleri hizmet vermeye devam ediyor. Bu süreçte bu yatırımların yapılması elbette ki ülkemiz adına kıvanç verici bir durumdur. Sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza en iyi şekilde vermeye devam ediyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 140 tane uzman hekimimiz, 114 tane pratisyen hekimimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız ve 2 bin 538 personelimizle sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermeye devam ediyoruz. Bugün 44 tane ambulansımızı 4 tane tam donanımlı ambulansla birlikte 46’ya çıkarıyoruz” diye konuştu.

“Kars’ta 2002’de 2 ambulans vardı”

Kars’ta 2002 yılında sadece 2 ambulans olduğuna dikkat çeken 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 2021 yılında kentte 46 tam donanımlı ambulanslarla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirtti. Milletvekili Arslan, “2002’de Kars’ın toplamında 2 tane ambulansa vardı. Ve o 2 ambulansa da ihtiyacınız varsa yakıtını cebinizden koymak zorundaydınız. O günden, bu güne, bugün 46 tam donanımlı 4x4 ambulans Kars’ın her yerinde 7 ilçesinde ve istasyonlarında hizmet veriyor. 2 sene önce burada 11 ambulans birden ilave ettik. Geçen yıl 1 ambulans daha geldi ve bu yıl 4 ambulans daha ilave edildi. Ambulanslar ilave edildikçe de eski ambulanslarla da artık hastalarımızı taşımıyoruz. Onları ambulans vasfından çıkarıp, başka amaçlarla kullanıyoruz. Bu bizim memnuniyetimizin, ülkemizin geldiği noktayı göstermesi adına çok değerlidir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tam donanımlı 4 ambulans dualar eşliğinde kurdele kesilerek Karslıların hizmetine girdi. Ambulansların anahtarlarını Vali Türker Öksüz, milletvekilleri Ahmet Arslan, Zehra Taşkesinlioğlu Ban, Tülay Kaynarca ambulans sürücülerine vererek hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

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