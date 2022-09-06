Kars’ta sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Kars ve Ağrı için sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarıda vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili olarak Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre, bugün Ağrı’nın kuzeyi, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi ve Kars’ın güneyi Kağızman ilçesi başta olmak üzere, bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.