Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağmurun beklendiği kentte vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın yer yer aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olacağı, Kars ve Ağrı’nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur veya kar yağışı olacağı belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğine dikkat çekilirken, Rüzgarın Kars’ta kuzeyli yönlerden, Iğdır’da batılı yönlerden, Ağrı’da güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiği kaydedildi.