banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu

Kars’ta jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi.

KARS 10.06.2022, 16:56
Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu

Kars’ta jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kars il Jandarma Komutanlığı Arpaçay ilçe Jandarma Komutanlığı’nca, ilçe sınırları içerisinde önceden tespit edilen 4 şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca görünümlü av tüfeği ve silahlara ait 2 adet şarjör, 403 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi’ne gönderildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu