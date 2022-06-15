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Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kars’ta polis, düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çelik yeleğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. .

KARS 15.06.2022, 10:55
Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kars’ta polis, düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çelik yeleğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. .

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.G. ve K.M.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce Harakani Devlet Hastanesi’ne ardından da Adliye’ye sevk edilen A.G. ve K.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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