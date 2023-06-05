Kars’ta refüjler yeşilleniyor

Kars’ta refüjler çim ekilerek yeşilleniyor. Kars giriş ve çıkışlarında yapılan çalışmalar ilin görünümü değiştiriyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca 2023 yılı park-bahçe ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde refüj ve yeşil alanlarda başlatılan çevre düzenleme si sürüyor.

Park ve Bahçeler ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek, süs bitkisi ekimi, ağaç dikimi ile cadde ve sokaklarda bordür boyama çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Daha yeşil ve estetik bir Kars için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce yeşil alanlar, refüjler ve parklarda ağaç dikimi, ağaç bakımı, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, bordür boyama, oyun parkı bakım, kamelya tamiri gibi çevre düzenlemeleri devam edecektir” denildi.