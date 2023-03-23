Kars’ta Ramazan pidesi tezgahlarda yerini aldı

Kars’ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınlarda da mesai başladı. İftar saatinde yoğunluk yaşanmaması adına pide üreticileri pidelerini hazırlarken, vatandaşlar da iftar saati öncesi pidelerini alarak evlerinin yolunu tuttu.

Ramazan ayında sahurların ve iftarların vazgeçilmezi dediğimizde aklımıza ilk gelenlerden olan Ramazan pidesi, hem tok tutmasıyla hem de lezzetiyle safralarda yerini alıyor.

.Kars’ta Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını pide ile açmak isteyen vatandaşlar fırınlara akın ederek pidelerini aldı.

Kars’ta 350 gram pide 10 TL. Susamlı pide 12.50 TL ve susamlı yumurtalı pide ise 15 TL olarak satışa sunuldu.