Kars’ta polisten ‘Yasadışı bahis’ uygulaması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yasadışı Bahis" uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada, kentte bulunan işyerleri tek tek kontrol edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamalarda iş yeri sahiplerini de bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin bu tür uygulamaları sık sık yapacakları öğrenildi.