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Kars’ta polisten ‘şok’ uygulama!

Kars’ta polis ekiplerince yapılan ‘şok’ uygulamalar aralıksız devam ediyor. Polisin yaptığı uygulamalara vatandaşlar destek veriyor.

KARS 23.10.2021, 12:58
Kars’ta polisten ‘şok’ uygulama!

Kars’ta polis ekiplerince yapılan ‘şok’ uygulamalar aralıksız devam ediyor. Polisin yaptığı uygulamalara vatandaşlar destek veriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde birçok noktada aynı anda yapılan ‘şok’ uygulamalarında araçlar kontrol edilirken, vatandaşların da GBT sorgulaması yapılıyor. Uygulamada, polis, vatandaşları ayrıca maske takmaları konusunda uyarıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, kent genelinde belirlenen noktalar ile kenttin giriş-çıkış noktalarında eş zamanlı olarak uygulama yapılıyor. Yapılan uygulamalarda polis adeta kuş uçurtmuyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması, huzur ortamının devam etmesi adına yapılan uygulamalar destek veren vatandaşlar, “Bizlerin can ve mal güveliklerinin sağlanması için polislerimiz uygulama yapıyor. Bizler de kendilerine yardımcı oluyor. Uygulamalar bizlerin huzuru için yapılıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler evlerimizde rahat uyuyoruzsa, polisimizin sayesinde, Allah polisimizin eksikliğini vermesin, Allah yardımcıları olsun” dediler.

Kars’ta polisin yaptığı ‘şok’ uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Polisin bu tür uygulamaları aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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