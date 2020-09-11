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Kars’ta polisten Kovid-19 denetimi

KARS’TA POLİSTEN KOVİD-19 DENETİMİ(KARS-İHA)

KARS 11.09.2020, 09:43
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Kars’ta polisten Kovid-19 denetimi

Kars’ta polis ekiplerince yapılan Korona virüs (Kovid-19) denetimlerinde kurallara uymayan kişilere ceza yağdı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 7 kişiye sosyal mesafe, 10 kişiye de maske takmadıklarından dolayı ceza kesildi.

Kars Emniyet Müdürlüğümüzce kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimler de, 99 ticari taksi, 56 taksi durağı, 115 dolmuş-minibüs ve 820 yolcu, 26 şehirlerarası otobüs ve 300 HES kodu kontrol edildi.

Polis ekiplerince 1 Nikah, 72 İşyeri, denetlenirken, işyeri denetimleri esnasında sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 22 bin 50 lira idari para cezası teklif tutanağı tanzim edildi. 2 kişiye karantina ihlal suçundan 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 6 bin 300 lira idari para cezası teklif tutanağı tanzim edilirken, 10 kişiye ise maske takmamaktan 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 9 bin lira dari para cezası teklif tutanağı tutuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin kent genelinde denetimlere devam edeceği öğrenildi.

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