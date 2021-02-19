Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi

Kars’ta trafik ekiplerinin sürücülere yönelik denetimleri sürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri kent genelinde “Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Usulsüz Kullanımı” ile ilgili araçlara yönelik denetim yaptı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde sürücülere, “Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Usulsüz Kullanımı” hakkında bilgi verildi. İhlali görülen araç ve sürücülerine cezai işlem yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin bu tür denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.