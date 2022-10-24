Kars’ta polisten bilgilendirme toplantısı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Okullar ve Çevresinde Alınan Güvenlik Tedbirleri, Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Siber Güvenlik ve Uyuşturucu-Uyarıcı Madde” konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, okul müdürleri, okul rehber öğretmenleri, okul aile birliği üyeleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda polis ekipleri katılımcıları “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Okullar ve Çevresinde Alınan Güvenlik Tedbirleri, Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Siber Güvenlik ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde” konularında bilgilendirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Öğrenci velileri, öğrenciler ile birebir ilgilenmesi gerekiyor. Çocuklarda davranışsal veya fiziksel olarak değişiklik görülmesi halinde emniyet ile irtibata geçilerek bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bizim çalışmalarımızda öğrencilere ve velilere uyuşturucu-uyarıcı maddeler konularında bilgilendirmeler de aralıksız sürüyor” dedi.

Sağdıç, “Kars’taki huzur ortamının devam etmesi için suç ve suçlularla var gücümüzle çalışmaya bütün birimlerle birlikte devam ediyoruz. Kars’ta huzurun devam etmesindeki en büyük başarı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlardır. Sonuca yönelik iş ve işlemlerin yapılmasına devam ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı sunumlarla devam etti. Toplantı yapılan sunumların ardından sona erdi.