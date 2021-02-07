Kars’ta polis vatandaşları uyardı

Kars’ta polis vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri soba kullanımının yaygın olduğu Fevzi Çakmak, Sukapı ve Kaleiçi Mahallelerinde zehirlenme olaylarının önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirdi.

TDP ekipleri vatandaşlara, "Sessiz Katil Karbonmonoksit" konulu el broşürü, dağıtarak dikkatli olmalarını istedi. TDP ekipleri tek tek dolaştığı mahallerde vatandaşların isteklerini de dinledi.