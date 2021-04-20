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Kars’ta polis esnafı bilgilendiriyor

Kars’ta polis, esnafı HES kodu sorgulama, işyeri kapasitelerine göre müşteri almaları konusunda uyarıyor.

KARS 20.04.2021, 11:29
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Kars’ta polis esnafı bilgilendiriyor

Kars’ta polis, esnafı HES kodu sorgulama, işyeri kapasitelerine göre müşteri almaları konusunda uyarıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince ekipleri Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. TDP ekipleri ziyaret ettikleri esnafa HES kodu sorgulaması ile iş yeri kapasitesine göre müşteri almaları, açılış-kapanış saatleri ve kısmi kapanma dönemi kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca esnafa broşür dağıttı.

TDP ekipleri ziyaretleri esnasında esnaf ile bir süre sohbet ederek Korona virüs (Kovid-19) salgınından kurtulmanın tek yolunun alınan kurallara uyulmasının olduğunu belirterek, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bu tür bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.
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