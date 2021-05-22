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Kars’ta polis anne ve anne adaylarını bilgilendirdi

Kars’ta polis anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.

KARS 22.05.2021, 12:23
Kars’ta polis anne ve anne adaylarını bilgilendirdi

Kars’ta polis anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında anne ve anne adaylarına el broşürü dağıtarak bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Faikbey Caddesi GAMP Konağı önünde stant kurdu.

Polis, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’yle ilgili 500 anne ve anne adayına UYUMA uygulaması ve çözüm merkezleri hakkında da bilgilendirme yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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