Kars’ta pancar hasadı yapıldı. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, traktörle pancar hasadı yaptı.

Kars’ta baharda ekilen pancar hasadı yapılmaya başladı. Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde köyler tarafından ekimi gerçekleştirilen şeker pancarı, hasadı programı düzenlendi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan’ın da katıldığı programda çiftçilerle bir araya gelen Öksüz, pancar hasadının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Öksüz yaptığı açıklamada, “Verimli topraklarında ektikleri şeker pancarlarını toplamaya başlayan pancar üreticilerimizin hasat heyecanına ortak olduk. Emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şeker pancarı hasadı yapıldı. Toplanan pancarlarla traktörler yüklenerek Şeker Fabrikası’na gönderildi.