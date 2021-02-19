Kars’ta Özel idare ekipleri kapalı yolları tek tek açtı

Kars’ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan 75 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden merkeze bağlı 5, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 16, Digor’da 11, Kağızman’da 11, Sarıkamış’ta 8, Selim’de 7 ve Susuz’da 14 olmak üzere toplam 75 köy yolunun ulaşıma kapanması İl Özel İdaresi ekiplerini seferber etti. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri. Kapalı bulunan 75 köy yolunu kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşlarının mağdur olmasını önledi.

Öte yandan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin gece geç saatlere kadar tipiye, kara ve soğuğa aldırış etmeden kapalı yolları açması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.