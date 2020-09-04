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Kars’ta ot yangını
KARS’TA OT YANGINI(KARS-İHA)
KARS 04.09.2020, 09:13
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Kars’ta çıkan yangında yaklaşık 5 ton ot yanarak kül oldu. Yangına Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek söndürdü.
Merkez Aslanizi Köyü’nde bir vatandaşa ait ot yığını bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederken, durum Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirildi.
Olay yerine kısa sürede intikal eden Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. Daha sonra kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.
İtfaiye ekipleri kontrol altına alınarak söndürülen ot yangınında ayrıca soğukta çalışması başlattı. Çıkan yangında yaklaşık 5 ton ot yanarken, jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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