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Kars’ta ‘Örnek Üretici Yetiştirme’ programı sona erdi

Kars’ta "Örnek Üretici Yetiştirme” programı sona erdi. Programa katılan üreticilere sertifikaları verildi.

KARS 06.06.2022, 12:44
Kars’ta ‘Örnek Üretici Yetiştirme’ programı sona erdi

Kars’ta "Örnek Üretici Yetiştirme” programı sona erdi. Programa katılan üreticilere sertifikaları verildi.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen "Örnek Üretici Yetiştirme Programı" sona erdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan üreticilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, sertifikaları takdim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce bu tür eğitim programlarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

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