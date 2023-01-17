Kars’ta okuma etkinliği düzenlendi

Kars’ta okuma bayramı düzenlendi.

Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Halit Paşa İlkokulu 1/D sınıfı öğretmeni Bora Gürbüz ile öğrencilerinin okuma bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Program öncesinde kütüphanenin çocuk bölümünde kitap okuyan öğrencilere kütüphane müdürlüğünce kitap hediye edildi. Program okul müdürü Bülent Budak’ın konuşmasıyla başladı. Ardından okumaya yeni geçmiş öğrencilerin yıl içerisinde çekilmiş fotoğraflarından derlenen slayt gösterisi ile öğrencilerin ilk okuma yaptıkları video gösterimi yapıldı.

Öğrencilerin ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği program da konuşan Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz "Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kütüphanelerimizin kapıları sonuna kadar açık. İstedikleri zaman gelip kütüphanede istedikleri etkinliği yapabilirler. Biz onlara her türlü imkânı sağlamaya hazırız. Yeter ki çocuklarımıza okumayı ve kitabı sevdirebilelim” dedi.

Öğrencilerin sırayla tekerleme okumalarının ardından, fıkra anlatma, kelime okuma ve harf seslendirme gösterisi yapıldı. Bir de topluca rond gösterisi yapan öğrenciler ile ailelerine okul müdürü tarafından katılım belgesi verildi.

Programın sonunda çikolata ve kağıt helva ikramı yapılan öğrencilere kütüphanenin çocuk bölümünden birer kitap ödünç verilerek kütüphane kullanımı konusunda bilgi verildi.