Kars’ta okullar Cuma günü tatil

Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte okullar Cuma günü de tatil edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 11.03.2022 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada, ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kentte 100’ün üzerinde köy yolu kar ve tipiden dolayı kapalı bulunuyor.