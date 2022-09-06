Kars’ta okul servisi şoförleri bilgilendirildi

Kars’ta okul servisi sürücüleri bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik “Okul Servis Yönetmeliği” çerçevesinde eğitim verildi.

Trafik ekipleri okul servisi sürücülerine hem “Okul Servisi Yönetmeliği” anlat. Hem de sürücülerin sorularını yanıtladı.

Okulların başlamasına sayılı günler kala yapılan bilgilendirme toplantısı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakçı da katıldı.