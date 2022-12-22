Kars’ta okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol ekipleri okul kantinleri, pansiyon ve yemekhanelerinde genel denetim yaptı. Yapılan denetimler kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, pansiyon ve yemekhanelerde temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ile oluşturulan ekipler tarafından yapılan denetimlerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Ekiplerin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.