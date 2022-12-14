Kars’ta öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, öğretmenler ile 12 yaşını doldurmuş öğrencilere yönelik Müdürlük Konferans Salonu’nda “Okul Geçit Görevlisi Teorik Eğitimi” verilerek, katılımcılara trafik kuralları anlatıldı.

Trafik ekipleri daha sonra eğitime Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde uygulamalı olarak devam etti. Fevzipaşa Ortaokulu önündeki eğitimde öğretmen ve öğrencilere, okul geçit görevlisinin yapması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Trafik ekiplerince bu tür eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.