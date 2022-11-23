Kars’ta öğrencilere ‘Gıda Güvenliği’ eğitimi verildi

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda ’Gıda Güvenliği’ eğitimi veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, özellikle okul çağındaki çocukların gıda güvenliği ve kalitesine yönelik bilincini geliştirmek, toplum sağlığını korumak, hızlı-hazır yemek alışkanlığının önüne geçilmesini sağlamak için okullara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı Kars’ın Digor ilçesi Başköy İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Başköy İlkokulu öğrencilerine slayt gösterisi eşliğinde ‘Güvenilir Gıda ve Sağlıklı Beslenme ’ile ilgili bilgi verildi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan ekipler, eğitim toplantılarını sürdüreceklerine dikkat çektiler.