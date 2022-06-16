Kars’ta öğrenciler Peynir Müzesi’ni gezdi

Kars’ta köy ilkokulu öğrencileri Peynir Müzesi’ni gezdi. Öğrenciler, sütün peynire dönüşmesini görerek öğrendiler.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, girişimleriyle "Geçmişi Tanıyor Geleceğe Taşıyoruz" Projesi hayata geçirildi.

Öksüz, Verimli köyünden gelen çocukları Kars’ta ağırladı. Çocuklarla birlikte Peynir Müzesi’ni gezen Öksüz’e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlanç ve Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç eşlik etti. Öğrencilere Peynir Müzesi’ni anlatan Koç, ile öğrenciler arasında zaman zaman renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, proje çerçevesinde çocukları Kars’ta ağırladıklarını söyledi.

Öksüz, “Verimli köyü ilkokulu öğrencileriyle bugün birlikteyiz. Bir projemiz vardı. Buradaki öğrencilerimize şehrimizin kültürel varlıklarını tanıtalım istedik. Dolayısıyla hem Harp Tarihi Müzemizi, hem Arkeoloji Müzemizi, hem Dünya Kültür Miras yeri listesindeki Ani Öğren Yerini, son olarak Peynir Müzemizi tanıtmayı amaçladık. Öğrencilerimiz istiyoruz ki şehrimizin bu tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini yakından tanısınlar. Onun için projemiz "Geçmişi Tanıyor Geleceğe Taşıyoruz" sloganıyla yürürlüğe girdi. İnşallah öğrencilerimiz sahip olduğumuz bu tarihsel dokuyu, kimliği, iyi tanıyacaklar. Tarihte yaptıklarımızı, ortaya koyduğumuz eserleri iyi tanıyacaklar ve şehrimizin gelecek nesillerine bu değerlerin aktarılmasında iyi rol oynayacaklar” dedi.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler çocuklarla birlikte müzeyi gezdi. Çocuklar müzede unutulmaz bir gün geçirirken, çocukların mutluğu yüzlerine yansıdı. Vali Öksüz, müze çıkışı çocuklarla bir de hatıra fotoğrafı çekildi.