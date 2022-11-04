Kars’ta öğrenciler doğa gözlemi yaptı

Kars’ta Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) öğrencilerle yürüyüş ve kuş gözlem etkinliği gerçekleştirdi.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Doğa Turizmi Etkinlikleri’ çerçevesinde Arpaçay ilçesi Çanaksu köyü Vali Kemal Öztürk İlkokulu öğrencileri ve Öğretmenleri ile bir araya geldi.

Kars DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri misafir ettikleri öğrencilere Çıldır Gölü Sulak Alanını gezdirerek Doğa yürüyüşü ve kuş gözlemleme etkinliği yaptırdı.

Etkinlikte çocuklar dürbünlerle göldeki su kuşlarını gözlemleyip tanıma fırsatı bulurken birde hatıra fotoğrafı çektirdi.

DKMP ekiplerince bu tür etkinliklerin yapılacağı öğrenildi.