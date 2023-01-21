Kars’ta Ocak ayında bahar havası yaşanıyor

Kars’ta kışın ortasında bahar havası yaşanıyor. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Kars’ta sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar sokaklara akın etti. Kars Kalesi’nin Bedesten bölgesine gelen vatandaşlar burada bahardan kalma havanın tadını çıkarttı. Arkadaşlarıyla birlikte tarihi bölgede gezen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.

Kar yağmadığını havaların sıcak gittiğini ifade eden vatandaşlar, “Normal şartlarda Kars’ta eksi 20 derece soğuk olması gerekiyor. Ocak ayında bahar havasını yaşıyoruz. Şuanda 7 derece sıcaklık var. Herkes kendisini dışarıya attı. Bizde gezdik, dolaştık, güneşin tadını çıkarttık” dediler.

Sıcak havanın tadını çıkartmak için caddelere ve parklara akın eden vatandaşlar, kış ayında baharı yaşamanın tadını çıkarıyor. Kars’ta sıcak havanın önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.