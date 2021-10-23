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Kars’ta müze onarıma alındı

Kars’ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze onarıma alındı.

KARS 23.10.2021, 10:54
Kars’ta müze onarıma alındı

Kars’ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze onarıma alındı.

Müze Müdürlüğü’nde başlatılan bakım, onarım, bahçe teşhir ve tanzim çalışmaları nedeniyle Kars Müzesi, 21.10.2021-01.11.2021 tarihleri arasında kapalı kalacak.

Kars’ta vatandaşlara daha güzel hizmet verilmesi adına Müze Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha sağlıklı ortamda hizmet verilecek.

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