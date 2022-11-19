Kars’ta muhasebecilere eğitim verildi

Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) üyesi muhasebecilere arabuluculuk ve güncel uygulamalar konusunda eğitim verildi.

Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime Başkan Tuncay Akdeniz ve üyeler katıldı.

Türk Hukuk Sistemine girmesinden sonraki dönem için arabuluculuk uygulamaları hakkında düzenlenen eğitim öncesi bir konuşma yapan Başkan Akdeniz, “Türk Hukuk sistemine henüz girmiş olan arabuluculuk ve arabuluculuk uygulamaları bizi yakından ilgilendirmektedir. Özellikle arabuluculuk uygulamaları konusunda mükelleflerimiz birçok soru yöneltmektedirler. Bu konuda bilgi eksikliğinin giderilmesi ve güncel arabuluculuk uygulamaları konusunda detaylı bilgi edinilmesi için üyelerimize seminer verme ihtiyacı doğdu” dedi.

Uzman Arabulucu Avukat Metin Öztürk tarafından “Arabuluculuk ve güncel arabuluculuk uygulamaları” konusunda verilen eğitim üyeler tarafından ilgi ile izlendi. Üyelerin katılımı ile oldukça verimli geçen eğitimin bir dizi halinde tekrar etmesi hususunda üyelerden yoğun talep geldi.

Öztürk, “Verdiğimiz eğitim özellikle üyelerimizin katılımı ile son derece verimli geçti, eğitimimizin amacı mali müşavirlerimizin arabuluculuk konusundaki bilgilerini takviye etmek ve özellikle gündemde olan “Kira arabuluculuğu” hususunda bilgi vermekti. Eğitim süresinin kısıtlı olmasından dolayı birkaç eğitim verilmesi hususunda talep geldi, bu arabuluculuk adına son derece sevindirici bir talep oldu” diye konuştu.

Seminerin sonunda Uzman Arabulucu Avukat Metin Öztürk ve katılımcılara teşekkür etti.