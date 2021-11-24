Kars’ta Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı

Kars’ta Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında yapıldı.

Kars Belediyesi Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi Salonu’nda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eğitimin önemine vurgu yaparak, toplumun kalkınmasının temel esasının eğitim olduğunu, ekonomik ve kültürel gelişmişliğin eğitim alt yapısının güçlü olmasına bağlı olduğunu belirtti.

Öksüz, bu nedenle dünyada eğitim altyapısı güçlü olan ülkelerin her anlamda gelişmiş, güçlü ülkeler olduğunu söyledi.

“Derslik başına düşen öğrenci sayısını düşüreceğiz”

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan okullar hakkında bilgi veren Öksüz, “2021 yılında proje bedeli 98 milyon TL. olan toplam 100 derslikli 13 adet okul, 400 kişi kapasiteli 2 adet pansiyonumuz, proje bedeli 133 milyon TL. olan 108 derslikli 14 adet proje aşamasında olan okulumuz var. Bunlar, küçümsenecek rakamlar değil ama devam edeceğiz. Arzu ettiğimiz noktada olmadığımız için derslik başına düşen öğrenci sayısını daha da düşüreceğiz” dedi.

“Okul öncesi eğitime daha fazla ağırlık vermeliyiz”

Öksüz, Kars’ın okul öncesi eğitimde iyi bir durumda olmadığını, okul öncesi eğitime daha fazla ağırlık verilmesi ve bundan sonraki programların buna göre yapılmasını gerektiğine dikkat çekti.

Türker Öksüz, “Bu dönem bizleri geri götürdü, çocukların eğitimleri geri kaldı ama dünya genelinde yaşanan bir salgın hastalıktı ve yapacağımız bir şey yoktu. Uzaktan eğitim yapmak zorundaydık ama çok şükür o günleri geride bıraktık. Şimdi yüz yüze eğitim yapıyoruz. Bugün itibariyle kapalı olan okul ve sınıfımız yok. Bütün sınıflarımızda eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor. Allaha şükürler olsun Kovid-19 hasta sayısı yönünden de iyi durumdayız. Ama rehavete kapılmamalıyız. Son zamanlarda vatandaşlarımız arasında bir alışkanlık var, ‘Benim aşım var, 2 aşı oldum, 3 aşı oldum’ diyerek maskeyi çıkarabiliriz gibi bir anlayış var. 2 aşısını olduğu halde hastanede yatan vatandaşımız var. Aşı olup hastane de yatan kişi sayısı çok az, aşısını yaptırmamış olanlar daha fazla. Covid-19 salgını dönemini iyi bir şekilde geçirdik. Son zamanlarda Covid çıkan öğrenci sayımız da asgariye indi” diye konuştu.

“Eğitimdeki başarımızı artırmak için sinerji oluşturmalıyız”

Eğitimde sinerji oluşturarak başta okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitime gönül vermesi gerektiğinin altını çizen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Öğretmenlerimiz kendisini okuluna, eğitime, öğrencisine adamalı. Başta müdürlerimiz olmak üzere il ve ilçe müdürlüklerimiz bu sinerjiyi iyi sağlamalı. Güzel bir aile ortamı oluşturulursa daha da başarılı oluruz. Akademik başarımız düşük. 2 senedir Kovid-19 salgını maalesef hızımızı kesti. Eylem Planı hazırlamıştık, heyecanla çalışıyorduk ama Kovid-19’dan dolayı bu çabalarımızın bir kısmı geride kaldı. İlk dönem derlenme toplanma dönemi fakat ikinci dönemden sonra bizim bu konuya daha fazla eğilmemiz, okuldaki iş ve işleri takip etmemiz lazım. Bu konuda gayretli olmamız lazım, akademik başarımızı yükseltmeniz lazım. Elbette bizler de destek olacağız, bizler de İl Özel İdaremizin katkısını sağlayarak deneme sınavları yapacağız. Öğrencilerimizin seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Birkaç tane sınav yaparak öğrencilerimizin akademik başarı yönünden destek olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün değerlendirmelerinin ardından ilimizde eğitim-öğretimde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Toplantıya, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, Arpaçay Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Uğur Özerden, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, komisyon üyesi kurum yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, STK temsilcileri, okul aile birliği üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.