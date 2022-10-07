Kars’ta Mevlit Kandili’nde camiler doldu

Kars’ta Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.

Evliya Camii’nde kandil coşkusu dualarla yaşanırken, her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği Evliya Cami, en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

Kentteki diğer camilerde de Mevlid-i şerif programları düzenlendi. Din görevlileri yaptıkları vaazlarda gecenin önemine vurgu yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Dolup taşan camilerde bu gecenin bereketini bilen vatandaşlar ellerini semaya açıp bol bol dua etti.