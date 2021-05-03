Kars’ta metruk binalar yıkılıyor

Kars’ta bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri metruk binaların yıkılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 45 metruk bina belediye ekipleri tarafından yıkılarak enkazları kaldırılıyor. Yürütülen çalışmalar mahalle sakinlerini de memnun etti.