Kars’ta matematik çalıştayı

Kars’ta Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı 110 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen STEM (Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik) Çalıştayı stantlarını ziyaret ederek, üretilen projelerle ilgili bilgi aldı.

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinleri arasındaki ayrımı tümüyle ortadan kaldırarak bu disiplinler arasında tam uyum sağlamayı hedefleyen STEM Eğitimi; anaokulundan üniversiteye kadar bütün kademelerde, gerçek dünya problemlerini çözmek için soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesini amaçlıyor.

Bu sayede anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören gerçek dünya problemlerini çözmeye meraklı, soru soran, yetenekli ve ilgili öğrencilerin belirlenmesini kolaylaştırmak öngörülüyor.

Böylelikle ilgili öğrenciler üniversitelerin bilim insanlığı, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilebilecek ve teşvik edilebilecekler.

STEM Eğitimi aynı zamanda iş gücü niteliğinin artırılması, AR-GE, inovasyon, teknik altyapı, süreç geliştirme ve sahada nitelikli iş gücü açığının kapatılması konusunda da önemli bir noktadadır. STEM Çalıştayında da öğretmenler önce teorik olarak bilgilendirildi. Ardından gruplar oluşturarak gerçek dünya problemlerine çözümler üretti. Buldukları çözümlerin prototiplerini oluşturarak sunumlarını paylaştı. Vali Türker Öksüz tarafından da ziyaret edilen çalıştayın sonunda toplam 15 gerçek dünya problemi üzerine çözüm üretildi ve bu çalışmalar hakkında sayın Öksüz’e bilgi verildi.