Kars’ta maddi hasarlı trafik kazası

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 2 araçta maddi hasar gördü.

Kaza Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada her 2 hasar görürken sürücüler bir süre kazanın şokunu atlamadı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, gerekli tutanakları tuttuktan sonra araçları bölgeden kaldırdı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.